Destaque do futebol alemão é alvo de Barcelona e Liverpool

O mercado europeu voltará a ficar aberto nos próximos dias e algumas das principais equipes do futebol mundial começam a planejar seus elencos para o restante da temporada. Além da especulação envolvendo o brasileiro Philippe Coutinho, Barcelona e Liverpool podem estar envolvidos em mais uma negociação: o volante Leon Goretzka é um dos alvos das duas equipes para o ano de 2018.

O interesse pelo jogador vem muito pelo ótimo desempenho nas últimas temporadas, que fizeram com que o jogador começasse a ser convocado por Joachim Löw para defender a seleção da Alemanha. Faltando seis meses para o início da Copa do Mundo de 2018, Goretzka tem ótimas chances de ser um dos 23 convocados para tentar o bicampeonato mundial.

Além disso, o interesse aumentou para a próxima janela de transferências já que o contrato do jogador se encerra em junho de 2018 e por isso o volante pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe já no próximo mês. Segundo o jornal espanhol Marca , o salário seria por volta de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 47,7 milhões) por cada temporada.

Revelado pelo Bochum, Goretzka foi logo contratado pelo Schalke 04. Pela equipe de Gelsenkirchen, o volante já tem 130 atuações e é destaque do time na atual temporada, com atuações que chamaram a atenção de grandes clubes do futebol europeu.