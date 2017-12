Chelsea supera Stoke City com facilidade; Liverpool vence de virada

O Chelsea não teve problemas para somar mais três pontos no Campeonato Inglês neste sábado, penúltimo dia de 2017. Jogando no Stamford Bridge, o time do meia-atacante brasileiro Willian, autor de duas assistências e de um gol de pênalti, derrotou o Stoke City por 5 a 0. No mesmo horário, o Liverpool precisou suar um pouco mais em Anfield, onde ganhou por 2 a 1 do Leicester, de virada.

Os resultados fizeram o Chelsea, agora com 45 pontos ganhos, e o Liverpool, somando 41, encurtarem um pouco a ainda longa distância para o Manchester City, que tem 58, na tabela de classificação. O líder da Premier League tem compromisso marcado para domingo, contra o Crystal Palace, fora de casa.

Para não perder o City de vista, o Chelsea contou com um início de jogo avassalador diante do Stoke City. O alemão Rudiger, de cabeça, aproveitando falta cobrada por Willian, abriu o placar logo aos dois minutos. Pouco depois, Drinkwater, com um belo chute de fora da área, ampliou. E, ainda no primeiro tempo, aos 22, o espanhol Pedro foi mais um a ser servido por Willian antes de balançar a rede.

Com a vitória bem encaminhada, o Chelsea diminuiu o ritmo naturalmente, mas fez o suficiente para construir a goleada na etapa complementar. Willian sofreu pênalti aos 27 minutos, apresentou-se para a cobrança e converteu. Aos 43, o italiano Zappacosta encerrou a contagem.

Companheiros de Willian na Seleção Brasileira, o meia Philippe Coutinho e o atacante Roberto Firmino tiveram mais trabalho em Anfield. Já aos dois minutos, quando a torcida do Liverpool ainda tietava o zagueiro holandês Virgil van Dijk, reforço que se tornou o defensor mais caro do mundo, Vardy colocou o Leicester em vantagem.

O Liverpool passou a pressionar bastante a partir de então, porém só alcançou a virada no segundo tempo. Os dois gols dos donos da casa foram anotados pelo egípcio Salah, aos sete e aos 31 minutos.

Confira toda a 21ª rodada do Campeonato Inglês:

Sábado

Huddersfield Town 0 x 0 Burnley

Liverpool 2 x 1 Leicester City

Newcastle United 0 x 0 Brighton & Hove Albion

Watford 1 x 2 Swansea City

Chelsea 5 x 0 Stoke City

Bournemouth 2 x 1 Everton

15h30 Manchester United x Southampton

Domingo

10h30 Crystal Palace x Manchester City

14h30 West Bromwich Albion x Arsenal

Quinta-feira

18h Tottenham Hotspur x West Ham United