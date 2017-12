Após 19 rodadas do Italiano, Benevento conquista 1ª vitória

Em uma rodada marcada por empates e vitórias magras, um "milagre" aconteceu no Campeonato Italiano: o novato Benevento, finalmente, venceu uma partida neste sábado (30).

Subindo pela primeira vez para a elite do futebol italiano, o time venceu o Chievo por 1 a 0, gol de Coda, e conquistou a vitória na última rodada do primeiro turno. A equipe detém o recorde negativo de pior início de temporada do torneio, tendo perdido as 14 primeiras partidas, e somando apenas quatro dos 57 pontos disputados até agora.

A rodada ainda foi marcada por uma série de empates, como a Roma empatando em 1 a 1 com o Sassuolo, o Milan empatando em 1 a 1 com a Fiorentina fora de casa e o Torino ficando no zero com o Genoa.

As vitórias, até o momento, ficaram para o campeão do primeiro turno, Napoli, contra o Crotone por 1 a 0 nesta sexta-feira (29); para a Sampdoria sobre o Spal, por 2 a 0; para o Cagliari que venceu por 2 a 1 a Atalanta fora de casa - mesma situação e resultado entre Udinese e Bologna.

A última rodada do ano tem mais dois jogos neste sábado: Inter x Lazio e Verona e Juventus.