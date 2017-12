Adaptado ao Bayern, James quer passar um bom tempo no time alemão

Emprestado para o Bayern antes do início da temporada, James Rodriguez não pensa em sair do clube alemão tão cedo. Feliz com a mudança de ares, após três anos no Real Madrid , o colombiano se adaptou ao time, e das últimas 20 partidas, foi titular em 14. James também não demorou para se acostumar com o clima diferente da cidade. "Aqui faz muito frio, mas já me adaptei, tenho uma boa vida aqui e Munique é uma grande cidade", disse.

O meia exaltou o clube alemão e sua estrutura, mas colocando o Real Madrid no mesmo patamar. "São clubes do mais alto nível. Que querem sempre ganhar títulos e estão acostumado a brigar por eles. Para mim, o Bayern é um time de máxima superioridade", declarou. Satisfeito, o camisa 11 não se vê fora do Bayern. "É genial e me vejo muitos anos mais aqui", completou.

A princípio, James fica no time bávaro até 2019. Caso o Bayern queira manter o jogador, terá prioridade de compra com o Real Madrid. Até aqui o jogador marcou dois gols e deu quatro assistências.