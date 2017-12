Napoli bate Crotone e é 'campeão de inverno' da Série A

Com uma vitória magra por 1 a 0, o Napoli derrotou o Crotone fora de casa nesta sexta-feira (29) e conquistou o simbólico título de "campeão de inverno" da Série A pela segunda vez em dois anos.

O clube da Campânia já havia terminado o primeiro turno na liderança na temporada 2015/16, mas, naquela ocasião, acabou cedendo o "scudetto" para a Juventus.

O único gol do jogo saiu aos 17 minutos da etapa inicial, quando Marek Hamsík recebeu do brasileiro Allan dentro da área e bateu cruzado. O meia eslovaco é o maior artilheiro da história do Napoli, com 117 tentos.

A vitória levou os azzurri a 48 pontos na Série A, quatro a mais que a vice-líder Juventus, que visita o Hellas Verona neste sábado (30). Com um futebol envolvente e agressivo, o Napoli tem 15 vitórias, três empates e uma derrota (para a Velha Senhora) no torneio, com 42 gols marcados e 13 sofridos.

Nas últimas 11 temporadas, 10 campeões de inverno da Série A conquistaram o scudetto - a única exceção é justamente o atual líder do Campeonato Italiano. No lado derrotado da partida, o Crotone segue na zona de rebaixamento, com 15 pontos em um turno.