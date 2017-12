Liverpool contrata zagueiro por mais de R$ 350 milhões

Buscando reforçar o sistema defensivo, setor mais carente do atual elenco, o Liverpool acertou a contratação do zagueiro Van Dijk, do Southampton. De acordo com o jornal Telegraph foram gastos mais de R$ 330 milhões na transferência. Com isso, o holandês se tornou o zagueiro mais caro da história do futebol, superando David Luiz, quando deixou o Chelsea para o PSG por quase R$ 180 milhões em 2015.

Além disso, o defensor é o nono mais caro do futebol, deixando para trás as transferências de Suárez, do Liverpool para o Barcelona e de Zidane, ao deixar a Juventus e acertar para o Real Madrid.

Van Dijk defendia o Southampton desde 2015. O jogador já passou pelo Celtic, da Escócia e coleciona convocações pela seleção holandesa. Ainda segundo o Telegraph , o salário do zagueiro será de cerca de R$ 800 mil por semana. Por esses valores e por chegar em uma defesa extremamente criticada, o jogador deve ser titular absoluto e usará a camisa 4 dos Reds.