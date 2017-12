Real Madrid termina ano como líder do ranking da Uefa

Com o Real Madrid na liderança, a Uefa divulgou nesta quarta-feira (27) a última atualização de 2017 do seu ranking de clubes.

A lista leva em conta os resultados dos últimos cinco anos das equipes europeias. O clube espanhol lidera o ranking com 148 mil pontos, seguido por Barcelona com 126 mil e Bayern de Munique, com 125 mil.

Entre as equipes italianas, a Juventus é a melhor posicionada e a única no top 10, estando na quinta colocação com 120 mil pontos. O segundo clube da Itália com mais pontos é o Napoli em 16º, com 76 mil . Já a Roma é a terceira, ocupando a 25ª colocação com 56 mil.

O ranking entre as seleções da Uefa tem a Alemanha na liderança, com 40,7 mil pontos, seguida por Portugal (38,6 mil) e Bélgica (38,1 mil). A seleção italiana é apenas a oitava colocada, com 34,4 mil.

Com 69,7 mil pontos, o Campeonato Italiano é o terceiro torneio europeu com maior pontuação. A Série A só fica atrás do Campeonato Espanhol (98,2 mil pontos) e do Campeonato Inglês (71,7 mil pontos).