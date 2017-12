Serena Williams volta às quadras em  Abu Dhabi, após dar à luz

No próximo sábado (30), a tenista americana Serena Williams vai voltar às quadras, depois de se tornar mãe em setembro. O anúncio foi feito pelos organizadores do torneio exibição de Abu Dhabi, no domingo (24).

"Estou feliz por voltar à Abu Dhabi", disse Serena Williams em declaração ao site oficial do torneio.

Serena deu uma pausa e sua carreira em abril por causa da gravidez. Ela deu à luz Alexis Olympia, em setembro. A tenista havia se casado em novembro com Alexis Ohanian, de 34 anos e cofundador do site Reddit.