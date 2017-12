Morre outra filha de técnico do sub-20 do Fluminense

Na noite deste domingo (24), a filha mais velha do ex-goleiro e atual técnico do sub-20 do Fluminense, Léo Percovich, morreu, em decorrência do acidente sofrido no dia 16 de dezembro. A menina de 10 anos estava internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) pediátrico da Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora. Léo e a família sofreram um acidente em Santos Dumont, na Zona da Mata, quando o carro em que estavam caiu de uma ponte.

O técnico e a mulher seguem estáveis e internados na enfermaria do Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora. A filha caçula do casal, de 5 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital horas depois do acidente. O filho segue estável, mas internado no CTI pediátrico da Santa Casa.

Técnico sofreu acidente com a família no dia 16

O Fluminense publicou nota de pesar:

Clube lamenta informar a morte da filha mais velha do treinador Leo Percovich

O Fluminense lamenta informar que a filha mais velha do técnico do sub-20 do clube, Léo Percovich, morreu no início da noite deste domingo, 24, na Santa Casa de Juiz de Fora, Minas Gerais. O clube decreta luto oficial de três dias.

A menina de 10 anos estava internada desde o último sábado, quando ocorreu o acidente. O filho do casal continua internado, mas estável.

Nesse momento tão delicado e difícil, é importante agradecer a toda assistência, empenho, carinho e dedicação dados a família pelos funcionários da Santa Casa de Juiz de Fora e do Hospital Albert Sabin.

O clube agradece, também, a todas as orações e apoio recebidos.

>> Acidente mata filha de técnico do sub-20 do Fluminense