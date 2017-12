Vinícius Jr. se encontra com Cristiano Ronaldo após derrota do Real Madrid

Após acompanhar a derrota do Real Madrid por 3 a 0 para o Barcelona, a revelação do Flamengo, Vinícius Jr., tirou uma foto com seu futuro companheiro na equipe madrilenha, o astro Cristiano Ronaldo.

O brasileiro compartilhou o momento nas redes sociais, celebrando o encontro com o português: "melhor do mundo".

Antes da partida, o jogador já havia passeado pelas dependências do estádio Santiago Bernabéu, acompanhado de familiares e do agente. O jogador de 17 anos visitou o vestiário do time da casa, na qual gravou um vídeo com seu irmão mais novo, o Netinho, imitando Cristiano Ronaldo.

Vinícius Jr. foi negociado pelo Flamengo ao Real Madrid por 45 milhões de euros, a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, ficando atrás apenas da venda de Neymar do Santos ao Barcelona.