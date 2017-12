Campeão brasileiro pelo Corinthians, Jô é vendido para futebol japonês

O artilheiro do Campeonato Brasileiro, o atacante Jô, do Corinthians, foi vendido para o time japonês Nagoya Grampus, que ofereceu 11 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) pelo jogador.

Jô já deve fazer os exames na próxima terça-feira (26). De acordo com o balanço financeiro do Corinthians, o clube possui total direito econômico sobre o atleta, cujo contrato vigora até 2019. Jô também aguardava ofertas da Alemanha e da Itália.

Com a saída do atacante, o Corinthians vê seu terceiro titular ir embora. O zagueiro Pablo não renovou com o clube e o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi vendido para o Sevilla, na Espanha.