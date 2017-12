Felipe Conceição é efetivado como treinador do Botafogo 

O Botafogo de Futebol e Regatas definiu, na tarde deste sábado, a efetivação de Felipe Conceição como novo treinador do Botafogo. Formado nas categorias de base do clube como jogador, o ex-atacante atuou entre 1997 e 2001. Como treinador, retornou a General Severiano em 2013, onde treinou a equipe Sub-15 e Sub-17. Felipe Conceição foi promovido ao profissional em 2016 e passou a exercer a função de auxiliar técnico.

Felipe Conceição foi peça importante nas categorias de base e participou ativamente da formação de uma nova safra de talentos. A sua efetivação vai de encontro ao novo modelo de forte integração entre base e profissional. A data para apresentação oficial do novo treinador será divulgada posteriormente.

- Não poderia iniciar a minha carreira como treinador em lugar melhor. Estou satisfeito, honrado pelo convite recebido e muito motivado para trabalhar. A visão de integração entre base e profissional é fundamental e tenho pensamento alinhado com o clube. Precisamos utilizar a base, um ativo do Botafogo. Conheço bem essa geração, trabalhei por quase três anos com esses jovens valores. O Botafogo oferece totais condições para que esses meninos se desenvolvam - disse Felipe Conceição, em suas primeiras palavras como treinador do Botafogo.

Felipe ganhou destaque em 2015, quando levou a equipe sub-17 à decisão da Copa do Brasil da categoria. Nomes como Luis Henrique e Matheus Fernandes eram os destaques daquela geração. No ano seguinte ele foi incorporado à comissão técnica do elenco profissional.

Com site oficial do Botafogo