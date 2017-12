O Cruzeiro acertou, neste sábado, o retorno do atacante Fred à Toca da Raposa II. O artilheiro da Copa do Brasil de 2005 pelo time azul defenderá o Cruzeiro pelas próximas três temporadas.

Tão logo foi anunciada a rescisão contratual de Fred com sua equipe anterior, o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, e o vice-presidente de futebol, Itair Machado, trabalharam com agilidade e conduziram as tratativas junto ao procurador do atleta. O desfecho positivo da negociação aconteceu na tarde deste sábado.

Cruzeiro acerta a contratação do artilheiro Fred

Em sua primeira passagem pelo Cruzeiro, entre 2004 e 2005, o centroavante marcou 56 gols em 71 partidas, o que lhe garante a impressionante média de 0,79 tentos por jogos. Dos compromissos em que Fred atuou pelo Cruzeiro foram 33 vitórias celestes, 15 empates e 23 resultados negativos.

Também no período em que jogou pelo clube, o cruzeirense foi o artilheiro da Copa do Brasil 2005 (14 gols), do Campeonato Mineiro de 2005 (13 gols) e foi premiado com a Bola de Ouro da Revista Placar, em 2005, Troféu Telê Santana de melhor atacante, no mesmo ano, e Craque do Ano no Troféu Telê Santana de 2004.

O centroavante foi a segunda contratação anunciada pelo Cruzeiro na gestão do Presidente Wagner Pires de Sá, e se apresentará ao clube no dia 3 de janeiro, junto ao também contratado Egídio e ao restante do elenco, para o início a pré-temporada comandada por Mano Menezes, na Toca da Raposa II.

Com site oficial do Cruzeiro