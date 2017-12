Gabriel Jesus prolonga contrato com City até 2023

Mesmo vivendo um jejum de gols, o atacante Gabriel Jesus estendeu nesta quarta-feira (20) seu contrato com o Manchester City até 2023. Com o novo vínculo, o brasileiro irá receber cerca de R$ 440 mil por semana.

O atacante, de somente 20 anos, começou a atuar pelo City no início de 2017, e seu contrato inicialmente era até 2021, com salário semanal de R$ 308 mil. No entanto, as boas atuações do brasileiro renderam este "presente de Natal antecipado", como descreveu o jornal britânico Daily Mail.

Os valores podem aumentar por conta dos bônus por gols e títulos conquistados. No clube inglês, Jesus já anotou 17 gols em 36 partidas, sendo o camisa 33 um dos grandes destaques da temporada.

Além de Jesus, o City já está tentando renovar o contrato dos outros principais jogadores do elenco. O meio-campista belga Kevin de Bruyne é uma das prioridades, que se renovar, ganhará mais que o atacante brasileiro. Outro que está conversando com a diretoria da equipe inglesa para uma renovação de contrato é o técnico Pep Guardiola.