Fred acerta bases com Fla e aguarda por resposta do Atlético

O atacante Fred já se acertou com o Flamengo. A proposta que chegou há algum tempo agradou o atleta que aguarda agora o Atlético para deixar Minas Gerais.

O vínculo oferecido pelo Flamengo ao jogador é de dois anos, para um contrato de R$ 1 milhão por mês. Fred tem contrato com o Galo até dezembro de 2018. Atualmente ele recebe cerca de 800 mil mensais, mas esse valor deve aumentar por causa de cláusulas contratuais.

O Flamengo perdeu Paolo Guerrero, que foi pego no exame antidoping. Fred é o nome ideal e a diretoria faz força para contar com o jogador. Ou seja, além de uma compensação financeira, o Atlético ainda poderia contar com um jogador do Rubro-Negro.

O meia Mancuello foi oferecido. Os nomes, porém, estão na mesa. O Galo bate o pé, joga duro, pede Everton. Nada ainda está definido. Portando, as definições entre Flamengo e Fred estão encaminhadas, acertadas, mas o Atlético, dono dos direitos do jogador, ainda precisa dar a palavra final: "sim".

Embora a resposta ainda não tenha sido dada, o Atlético se prepara para o desfecho positivo ao Flamengo. Por isso, já conversa com os empresários de Ricardo Oliveira para ter o jogador na temporada 2018.

Dentro do Atlético existem dois pensamentos distintos: por um lado perder um dos melhores atacantes do Brasil, com dificuldades claras de reposição. Em contrapartida, perder Fred representaria economizar um bom dinheiro por mês. Oliveira teria um salário em torno de R$350 mil mensais, bem longe dos quase R$ 1 milhão de Fred.