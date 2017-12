Fifa anuncia empresa chinesa como nova patrocinadora da Copa

Mesmo com dificuldades para encontrar patrocinadores, a Fifa anunciou nesta quarta-feira (20) a empresa chinesa Mengniu Group como a nova apoiadora da Copa do Mundo de 2018.

O acordo é o quarto da entidade que rege o futebol mundial com uma empresa da China, depois de muitas marcas não terem aceitado uma parceria com a Fifa devido aos escândalos de corrupção.

A Mengniu Group, produtora de leite e derivados, junta-se a Hisense, que fabrica eletrônicos e eletrodomésticos, ao grupo multimídia Wanda e a Vivo, fabricante chinesa de celulares.

Essas três empresas chinesas fazem parte da segunda categoria de patrocinadores da Fifa. A primeira é de empresas que apoiam a entidade, mas não possuem vínculos com o Mundial de 2018 e tem contratos longos.

"Também nos beneficiaremos, naturalmente, com o fato de o negócio da Mengniu atrair crianças e jovens, dando-nos a oportunidade de interagir com uma nova geração de fãs do futebol", disse o diretor comercial da Fifa, Philippe Le Floc'h.

Ao todo, a Fifa possui 13 marcas patrocinadoras para a Copa do Mundo de 2018. Com isso, o faturamento da entidade será de cerca de 1,4 bilhão de euros. A cifra, no entanto, é 8,2% menor em relação ao último Mundial, realizado no Brasil, em 2014.

Todos os patrocinadores que se juntaram à Fifa nos últimos cinco anos são empresas da Rússia, do Catar e da China. Sendo que os dois primeiros citados vão sediar as próximas Copas do Mundo. Já os chineses possuem interesse em receber o evento nos próximos anos.