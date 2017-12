Com aumento salarial, City deve propor novo contrato a Gabriel Jesus

Diante da brilhante temporada que faz até o momento, o Manchester City já se movimenta para manter o jovem e promissor elenco por um bom tempo. Gabriel Jesus, que chegou ao clube no início deste ano, é um dos nomes que devem ter seus contratos renovados em breve pela diretoria britânica.

Segundo o jornal The Sun, a nova proposta contratual aumentaria o salário do brasileiro de 70 para 100 mil libras esterlinas semanais (o equivalente a um aumento de R$ 310 para 440 mil por semana). Desta forma, o atacante passaria a receber mais de R$ 21 milhões por ano. Ademais, antes válido até junho de 2021, o vínculo do jogador se estenderia por mais dois anos, até junho de 2023.

Jesus chegou ao City por 32 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões) e tem correspondido às expectativas de todos na Inglaterra. Aos 20 anos, o brasileiro possui 17 gols em 36 jogos disputados pelo time, e é presença certa na Copa do Mundo de 2018, pela Seleção Brasileira.

O goleiro Ederson, o meia Kevin De Bruyne, e os atacantes Leroy Sané e Rasheem Sterling são outros atletas do clube de Manchester que, em breve, devem passar por reajustes contratuais.

O City vai a campo neste final de semana, quando enfrenta o Bournemouth, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Inglês. Invicta, a equipe lidera a competição com folga, com 52 pontos ganhos, 11 a mais que o vice-líder Manchester United.