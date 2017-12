Vasco negocia permanência de Jean em 2018; Gilberto está fora

A diretoria do Vasco segue com os trabalhos para estar com o elenco fechado visando a próxima temporada. Após contratar o argentino Leandro Desábato, o cruzmaltinos esperam manter o volante Jean. O clube recebeu o aval do Corinthians para tentar a renovação de contrato com o atleta, que está fora dos planos do técnico Fábio Carille.

Jean foi contratado por empréstimo no início da temporada e conquistou a torcida pela raça demostrada em campo. Titular com Cristóvão Borges e Milton Mendes, o jogador perdeu prestígio com Zé Ricardo e terminou o ano como opção no banco de reservas. Mesmo assim, ele é tido como peça importante dentro do elenco vascaíno para a disputa da Libertadores.

Além de Jean, o Vasco já fez propostas para renovar com o zagueiro Breno e o volante Wellington, ambos do São Paulo. O primeiro está livre após o término de contrato com o tricolor paulista. Já o segundo, que ainda tem vínculo, não está nos planos de Dorival Júnior para 2018. No entanto, a permanência de Wellington só vai acontecer se o atleta aceitar diminuir seu salário, considerado alto pelos dirigentes cariocas.

Quem está certo para a próxima temporada é o atacante Kelvin. O Vasco acertou a permanência do jogador por mais uma temporada com o Porto-POR. O atleta se recupera de cirurgia no joelho realizada no meio do ano. Quando se lesionou, Kelvin era titular no ataque vascaíno.

Outra confirmação é a saída do lateral direito Gilberto. Segundo o empresário do atleta, o Vasco não quis prorrogar seu empréstimo. Gilberto chegou ao clube com status de titular, mas não teve bom rendimento com a camisa cruzmaltina e terminou a temporada como um dos mais criticados pela torcida.

Os dirigentes vascaínos ainda buscam reforços para 2018. O setor tido como prioridade é o ataque. Luís Fabiano confirmou que segue no clube, mas a sequência de lesões deste ano deixou a cúpula do futebol receosa e um outro nome é visto como fundamental para o sucesso da equipe em 2018.