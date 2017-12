Vai começar o Campeonato Carioca 2018... em 2017

Aquela pausa de fim de ano, para as festas de Natal e Réveillon, costuma deixar o futebol brasileiro restrito aos jogos beneficentes que reúnem craques e ídolos pelo país afora. Mas no Rio é diferente. O Carioca de 2018 já começa nesta quarta (20), com dois jogos – Cabofriense x Resende, em Cabo Frio, e Macaé x Goytacaz, em Macaé.

Na quinta (21), a rodada será complementada com América x Bonsucesso, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. Todas essas partidas são pela fase preliminar da Série A do Carioca.

Em turno único, os seis times se enfrentam e os dois primeiros se juntam aos demais para a disputa da fase principal, a partir de janeiro, totalizando 12 clubes.

Os quatro que sobrarem dessa peneira que se inicia nesta quarta vão fazer um quadrangular com jogos de ida e volta para que seja definido o rebaixamento de dois deles. Os outros dois, os que sobreviverem, vão passar o restante do ano numa espécie de purgatório, sem ter o que fazer, esperando a fase preliminar do Carioca de 2019.

Curioso no regulamento da competição é que Goytacaz e América, que subiram em 2017 da Série B para a Série A, podem jogar novamente a Série B em 2018 se forem os dois últimos desse minitorneio.