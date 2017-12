Flamengo quer Fred, e oferece Mancuello ao Atlético-MG

O Flamengo quer o atacante Fred. Nessa segunda-feira (19), o clube carioca enviou ao Atlético-MG uma proposta para contar com o centroavante na próxima temporada. As conversas ganharam novas proporções nesta terça-feira.

O nome do meia Mancuello foi enviado ao Galo para análise. Ele seria colocado na negociação para o clube carioca tirar Fred por um valor menor de Belo Horizonte. O camisa 9 alvinegro tem contrato até dezembro de 2018.

Por outro lado, Mancuello não vem agradando no Rio de Janeiro. O nome do meia foi colocado em uma lista de dispensa por não render o esperado desde sua chegada. Ele tem contrato com o Flamengo até janeiro de 2020.

O Atlético ainda reflete sobre a liberação de Fred. O clube trabalha com duas linhas de raciocínio: a primera de que se trata de um jogador diferenciado, artilheiro e de difícil reposição. As recentes contratações do Galo não sugerem que o clube vá liberar o jogador, pois anuncia atletas pelo lado do campo para servirem o atacante.

Por outro lado, o alto salário do jogador é uma dificuldade vista pelo Galo atualmente. Fred tem o segundo maior salário da folha, perdendo apenas para Robinho. Vale ressaltar que por contrato, esse valor aumenta a cada ano.

O nome de Gabriel foi especulado também nesta negociação. Porém, a reportagem apurou que o jogador deve ter futuro em Minas, mas não no Atlético e sim no América-MG, que disputará a primeira divisão do Brasileirão.