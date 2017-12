Em 16 jogos no Barça, Paulinho iguala marca das duas temporadas no Tottenham

Com seis gols em 16 partidas pelo Barcelona, Paulinho vem agrandando e muito em território espanhol. Muito elogiado pela imprensa local, o volante já é responsável por alcançar algumas marcas especiais com a camisa azul-grená.

É o meio-campista com o maior número de gols neste Campeonato Espanhol. O faro de gol é tanto que o jogador, em menos de meia temporada no Camp Nou, já igualou o número de tentos atingido durante as duas temporadas em que defendeu o Tottenham (2013/14 e 2014/15). Na Inglaterra, ele precisou de 45 jogos para marcar os mesmos seis gols que já anotou pela equipe catalã.

Além de balançar as redes adversárias, Paulinho está calando as críticas e questionamentos que recebeu ao ser anunciado como reforço do Barcelona. Autor de dois gols na goleada diante do Real Sociedad, na última rodada do Espanhol, ao lado de Messi e Suárez, o brasileiro é um dos trunfos de Ernesto Valverde para o clássico contra o Real Madrid no próximo final de semana, no Santiago Bernabéu.