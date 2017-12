Real Madrid é campeão do Mundial de Clubes da Fifa

O time espanhol Real Madrid é bicampeão do Mundial de Clubes da Federação Internacional de Futebol (Fifa). O clube venceu hoje (16) o Grêmio, de Porto Alegre, por 1x0, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Vencedor da competição no ano passado, o time madrilenho já conquistou por seis vezes o mundial. O gol da partida foi marcado aos sete minutos do segundo tempo pelo atacante português Cristiano Ronaldo, eleito neste ano o melhor jogador do mundo pela quinta vez.

Em uma partida marcada pelo domínio do time espanhol, dirigido pelo técnico Zinedine Zidane, sobrou pouco espaço para a troca de passes do Grêmio. Durante todo o jogo, o Real Madrid finalizou 19 vezes. O Grêmio não conseguiu ameaçar o gol defendido por Keylor Navas. Apesar da disposição do tricolor gaúcho, a única finalização aconteceu no segundo tempo, em cobrança de falta batida pelo lateral Edílson.

Neste ano, o Real Madrid também conquistou a Liga dos Campeões da Europa, o Campeonato Espanhol, além das duas Supercopas de que participou, a Europeia e a da Espanha.

Esta é a segunda vez que o time brasileiro é vice-campeão do Mundial de clubes. A primeira foi em 1995, quando foi derrotado pelo holandês Ajax, nos pênaltis. Em 1983, o Grêmio foi o vencedor do campeonato, ao ganhar do Hamburgo, da Alemanha, por 2 a 1, com gol marcado pelo atual treinador, Renato Gaúcho.

Pachuca

O time mexicano Pachuca goleou o Al Jazira, também neste sábado, por 4 x 1, e terminou em terceiro no Mundial de Clubes da Fifa. O time foi eliminado nas semifinais pelo Grêmio.