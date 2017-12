Napoli vence Torino e reassume liderança da Série A

O Napoli está de volta à liderança do Campeonato Italiano. Após a derrota por 3 a 1 da Inter de Milão para a Udinese, o clube azzurro derrotou o Torino fora de casa pelo mesmo placar e reassumiu a primeira posição.

Os donos da casa marcaram seus três gols no primeiro tempo, com Koulibaly, Zielinski e Hamsik, enquanto o Toro descontou com Belotti já na segunda etapa.

Com a vitória, o Napoli subiu para 42 pontos, dois a mais que a Inter. A hexacampeã Juventus, com um jogo a menos, pode chegar a 41. O time da Campânia não vence a Série A desde 1990, quando era liderado por Diego Maradona. (ANSA)