Cristiano Ronaldo marca e tira Mundial do Grêmio

O Grêmio até conseguiu fazer frente ao Real Madrid, mas não resistiu à principal estrela do clube merengue a acabou perdendo, neste sábado (16), a final do Mundial de Clubes da Fifa por 1 a 0.

O único gol do jogo saiu aos 10 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta de Cristiano Ronaldo, após a polêmica sobre se ele seria ou não melhor que o técnico tricolor, Renato Gaúcho. O Real comandou as ações durante a partida, mas, com exceção da falta, parou na forte marcação gremista e no goleiro Marcelo Grohe.

Grêmio e Real Madrid disputaram a final do Mundial de Clubes

Com isso, o time brasileiro perde a chance de conquistar seu segundo mundial, enquanto os merengues levantam seu sexto troféu. (ANSA)