Liverpool mira dupla para substituir Coutinho em janeiro

Diante da iminente saída de Philippe Coutinho para o barcelona em janeiro, no mercado europeu de inverno, o Liverpool já traço o plano para substituir o meia à altura. De acordo com o Mundo Deportivo , são dois os nomes especulados em Anfield até o momento: o do guineense Naby Keita, que defende o RB Leipzig, e o do francês Thomas Lemar, do Monaco.

Trata-se de dois jogadores que vêm se destacando em seus respectivos clubes e possuem altos valores de mercado. Porém, tendo em vista que o Barça não deve desembolsar menos do que 100 milhões de euros pelo brasileiro, dinheiro com certeza não será um problema para os Reds.

O time inglês já tem um acordo firmado com Keita, mas só poderá contar com o atleta ao final da temporada, como acertado com o Leipzig. A ideia é adiantar a chegada do guineense de 22 anos para janeiro, de forma que a oferta de 52 milhões de euros aceita pelo time alemão seja aumentada.

Em relação a Lemar, o Liverpool já teria recebido o aval do Monaco para conversar com o jogador, que tem interesse em deixar a equipe do principado francês. Porém, a negociação promete não ser nada fácil. Além do salgado valor, avaliado em cerca de 80 milhões de euros, o Arsenal seria um forte concorrente pela contratação do meia de 21 anos, diante da grande possibilidade de perder seus principais jogadores, Alexis Sánchez e Mesut Ozil.