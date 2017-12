Espanha corre o risco de perder vaga na Copa do Mundo

Sem Itália, Holanda, Chile e Estados Unidos, a Copa do Mundo de 2018 nem começou, mas já fez muitos torcedores se lamentarem. Agora é a vez dos espanhóis sofrerem com a possibilidade da seleção perder a vaga para o Mundial devido a uma punição da Fifa.

Denúncias de que o governo de Madri teria interferido nas eleições à Presidência da Federação de Futebol da Espanha fizeram a Fifa comunicar oficialmente a entidade nacional sobre a possibilidade do país perder a vaga na Copa do Mundo.

Além disso, o estatuto da Fifa prevê até a suspensão do país como membro associado, caso sejam comprovadas interferências políticas em eleições da federação. O Conselho Superior de Esportes teria se intrometido no processo eleitoral da Federação Espanhola de Futebol, exigindo nova votação para a Presidência. Como o Conselho é um órgão governamental, a Fifa pode considerar o episódio como uma intervenção política. Apesar de dirigentes espanhois acreditam que a possibilidade de punição seja mínima, os torcedores italianos já se animam com a chance de disputar o Mundial na Rússia.

Isso porque, de acordo com o artigo 7 do regulamento da Fifa, caso uma seleção classificada perca a vaga para a Copa por motivos sociais ou políticos, a Fifa pode escolher outra para substituí-la. A Itália, assim, tem chances de assumir o posto.