Em sorteio, CBF define os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2018

Os confrontos da Primeira Fase da Copa do Brasil 2018 estão definidos. Como previsto no artigo 9º do Regulamento Específico da Competição, os 40 duelos iniciais da 30ª edição do torneio nacional foram sorteados nesta sexta-feira (15), no auditório da CBF, no Rio de Janeiro.

Divididos em oito potes de 10 clubes cada, 80 equipes conheceram seus primeiros adversários na competição mais democrática do calendário nacional.

Confira os duelos da Primeira Fase

CHAVE 1

1 - Caxias-RS x Atlético-PR

2 - Tubarão-SC x América-RN

3 - Brusque-SC x Ceará-CE

4 - Real Ariquemes-RO x Londrina-PR

CHAVE 2

5 - Boavista-RJ x Internacional-RS

6 - Atlético-ES x Remo-PA

7 - São Caetano-SP x Criciúma-SC

8 - Cianorte-PR x ABC-RN

CHAVE 3

9 - Caldense-MG x Fluminense-RJ

10 - Novoperário-MS x Salgueiro-PE

11 - Ceilândia--DF x Avaí-SC

12 - Interporto-TO x Juventude-RS

CHAVE 4

13 - Parnahyba-PI x Coritiba-PR

14 - Uberlândia-MG x Ituano-SP

15 - Sinop-MT x Goiás-GO

16 - Vitória da Conquista-BA x Boa Esporte-MG

CHAVE 5

17 - Nacional-AM x Ponte Preta-SP

18 - Inter de Limeira-SP x Rio Branco-AC

19 - URT-MG x Paraná-PR

20 - Independente-PA x Sampaio Corrêa-MA

CHAVE 6

21 - Madureira-RJ x São Paulo-SP

22 - Manaus-AM x CSA-AL

23 - Novo Hamburgo-RS x Paysandu-PA

24 - Dom Bosco-MT x CRB-AL

CHAVE 7

25 - Globo-RN x Vitória-BA

26 - Corumbaense-MS x ASA-AL

27 - Altos-PI x Atlético-GO

28 - Nova Iguaçu-RJ x Bragantino-SP

CHAVE 8

29 - Atlético-AC x Atlético-MG

30 - Floresta-CE x Botafogo-PB

31 - Treze-CE x Figueirense-SC

32 - Brasiliense-DF x Oeste-SP

CHAVE 9

33 - Santos-AP x Sport-PE

34 - Ferroviário-CE x Confiança-SE

35 - Itabaiana-SE x Joinville-SC

36 - São Raimundo-RR x Vila Nova-GO

CHAVE 10

37 - Aparecidense-GO x Botafogo-RJ

38 - Aimoré-RS x Cuiabá-MT

39 - Fluminense de Feira-BA x Santa Cruz-PE

40 - Cordina-MA x Náutico-PE

Dos 91 participantes, 11 clubes entram diretamente nas Oitavas de Final. São eles: Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Vasco e Chapecoense (classificados para a Libertadores); Bahia (campeão da Copa do Nordeste 2017); Luverdense (campeão da Copa Verde 2017); e América-MG (campeão da Série B).

Novidades no Regulamento

O Regulamento Específico da Competição (REC) da Copa do Brasil conta com duas novidades em relação ao de 2017. Com o formato mantido, o torneio não contará com o gol qualificado em nenhuma das fases. Ou seja, os gols marcados na casa do adversário não valem mais como critério de desempate. Outra mudança que atende ao pedido dos clubes é a data limite para inscrição de jogadores, que foi ampliada do dia 24 de abril (2017) para 30 de julho (2018), antes das Quartas de Final.