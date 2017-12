Del Nero é banido do futebol pela Fifa por 90 dias

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, foi punido nesta sexta-feira (15) pelo Comitê de Ética da Federação Internacional de Futebol (Fifa), com uma suspensão de 90 dias. Durante esse período, ele não poderá participar de quaisquer atividades relacionadas ao futebol tanto no Brasil como no exterior.

Segundo o comunicado divulgado pela Fifa, a punição de Del Nero pode ser prorrogada por mais 45 dias. A decisão foi tomada a pedido da câmara de investigações do Comitê de Ética, que apura irregularidades cometidas por Del Nero.

Marco Polo Del Nero recebeu punição da Fifa

De acordo com a Fifa, o cartola desrespeitou os artigos 83 e 84 do Código de Ética da entidade que rege o futebol mundial.

A entidade confirmou que as investigações contra o presidente da CBF vão continuar. Del Nero vem sendo investigado pela Justiça norte-americana por fazer parte de um esquema de fraudes em contratos de transmissões de competições da América.

