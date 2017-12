Sul-Americana: Justiça registra 13 ocorrências de integrantes de organizada do Flamengo 

O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos registrou um total de 13 ocorrências na finalíssima entre Flamengo e Independiente (ARG) pela Copa Sul-Americana, disputada nesta quarta, dia 13, no Maracanã. Todos os réus são integrantes de torcidas organizadas do time rubro-negro e foram encaminhados pelo Grupamento Especial de Policiamento nos Estádios da Polícia Militar. O Juizado atende os casos ocorridos no estádio.

Quatro prisões preventivas foram decretadas pelo juizado pelos crimes de roubo, sendo três casos anotados como roubo qualificado. Seis ocorrências foram registradas pelo crime de provocação de tumulto; uma por cambismo; uma por estelionato e uma por fato atípico. Nestes casos, as decisões variaram entre transações penais (quando o réu concorda em declarar-se culpado e há abrandamento da pena) e concessão de liberdade provisória.

Mais de 500 integrantes de organizadas foram afastados pela Justiça em 2017

De acordo com o Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, só neste ano mais de 500 integrantes de torcidas organizadas foram afastados dos estádios. Clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians e Macaé. Processos também tramitam na Justiça pelos crimes de dano ao patrimônio, como o ocorrido entre Vasco e Flamengo, em São Januário, em julho, pelo Campeonato Brasileiro. Em outra partida entre os dois times, em outubro, 69 integrantes de organizadas foram presos. Casos de injúria racial também estão sendo analisados pela justiça.