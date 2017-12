Independiente empata e é campeão da Sul-Americana

Após um empate em 1 a 1 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (13), os argentinos do Independiente conquistaram o título da Copa Sul-Americana contra o Flamengo.

A promessa flamenguista Lucas Paquetá marcou o primeiro gol da partida, mas os argentinos empataram com Barco, de 18 anos, em um gol de pênalti. Como os brasileiros perderam o primeiro jogo por 2 a 1, o Independiente conquistou seu segundo título na competição.

No entanto, o jogo ficou marcado por uma série de brigas entre torcedores do time carioca e policiais. Cerce de mil invadiram o Maracanã quebrando as roletas do estádio.