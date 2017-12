Grêmio vence Pachuca na prorrogação e decidirá Mundial

Com um gol na prorrogação, o Grêmio derrotou o Pachuca nesta terça-feira (12) por 1 a 0 e ganhou o direito de disputar a final do Mundial de Clubes da Fifa, realizado nos Emirados Árabes Unidos.

O único tento da partida saiu aos quatro minutos do tempo extra, quando o atacante Everton, que havia substituído o volante Michel, invadiu a área, cortou para a direita e acertou o ângulo do goleiro Óscar Pérez.

Com isso, o tricampeão da Libertadores aguarda o vencedor do confronto entre Al Jazira e Real Madrid, nesta quarta (13), para descobrir seu adversário na decisão do próximo sábado (16).

O Grêmio já foi campeão mundial em 1983, quando Renato Gaúcho marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Hamburgo, da Alemanha. Em 1995, o tricolor voltou ao torneio, mas acabou perdendo nos pênaltis para o Ajax, da Holanda.