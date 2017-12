Para não inchar elenco, Palmeiras avalia saídas; veja lista

Com três reforços já confirmados para 2018, o Palmeiras foca em definir a situação de atletas de seu elenco que podem ser negociados. Emerson Santos, Diogo Barbosa e Lucas Lima já forma contratados e, para que o Verdão ainda pense em outros nomes, precisará vender, trocar ou emprestar outros atletas.

Confira uma análise de quem pode sair

No gol, Fernando Prass renovou por mais uma temporada e Jailson também tem mais um ano de vínculo. Além da dupla, o Verdão negocia a contratação de Weverton, do Atlético-PR, o que poderá fazer com que um dos dois garotos na posição - Vinicius Silvestre e Daniel Fuzato - sejam emprestados para a disputa do Campeonato Paulista. Vale lembrar que o segundo ainda disputa partidas pela categoria sub-20 do clube.

Na zaga, Emerson Santos, do Botafogo, é reforço confirmado para 2018. Além do ex-alvinegro, Pedrão, destaque da categoria sub-20 e que já treinou com os profissionais nesta temporada deverá ser integrado ao elenco, e Thiago Martins retorna após empréstimo para o Bahia, onde alcançou a titularidade e teve boas atuações.

Com a saída de Antônio Carlos, cujo contrato de empréstimo se encerra em dezembro, o setor deverá contar com sete atletas - Edu Dracena, Juninho, Luan e Yerry Mina completam a posição. O colombiano, porém, ficará apenas até a Copa do Mundo, quando irá para o Barcelona.

Na lateral-esquerda, Victor Luis deverá voltar de empréstimo, e Diogo Barbosa foi contratado, enquanto Egídio, negociado com o Cruzeiro, e Zé Roberto, aposentado, deixam o elenco. Na direita, João Pedro retorna, o clube ainda busca a contratação de Rafinha, e tenta encontrar interessados em Fabiano. Além destes, existe a possibilidade de Jean ser negociado ou envolvido em uma troca, enquanto Mayke completa o setor.

No meio-campo, salvo grandes propostas, Guerra, Bruno Henrique, Felipe Melo, Moisés, Tchê Tchê e Thiago Santos estão garantidos em 2018, além do contratado Lucas Lima. Arouca deixou o Palestra e irá assinar com o Atlético-MG, enquanto Michel Bastos, Raphael Veiga e Hyoran serão moedas de troca - os dois últimos por empréstimo. Existe a possibilidade, inclusive, de o trio entrar nas negociações por Weverton ou pelo meia Gustavo Scarpa, do Fluminense.

Por fim, no ataque, Borja, Deyverson, Dudu, Willian e Keno se reapresentarão na Academia de Futebol em três de janeiro. Já Erik, sondado pelo trio carioca Botafogo, Vasco e Fluminense, pode ser negociado. No caso de Róger Guedes, que chegou a treinar separado do elenco, o Alviverde procura clubes interessados que, em caso de venda, ao menos igualem a oferta de oito milhões de euros (R$ 31,04 milhões) do Spartak, da Rússia, que aconteceu em 2016, mas foi recusada à época.