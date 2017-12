Mundial: Kannemann e Edílson voltam aos treinos no Grêmio

Na tarde deste domingo (manhã no Brasil), o Grêmio realizou mais um treinamento no estádio Tahnoun Bin Mohammed, em Al Ain. As atividades ocorreram com portões fechados. A imprensa pode acompanhar os minutos iniciais dos trabalhos. O protocolo da FIFA permite que os clubes participantes da competição tenham direito de fechar uma atividade que precede os jogos em que vão disputar.

O zagueiro Walter Kannemann, que estava gripado, e o lateral-direito Edílson, que deixou a última atividade mais cedo, participaram normalmente do aquecimento. Os zagueiros Bruno Rodrigo e Bressan fizeram trabalhos em separado com o fisioterapeuta Henrique Valente. Os dois ainda se recuperam de lesões. Além deles, o treino teve a presença do volante Cristian, que não está inscrito no Mundial.

A maior dúvida para o técnico Renato Portaluppi é quem será o substituto do garoto Arthur. O volante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na final da Libertadores e, sem condições para jogar, foi cortado da lista do Mundial. A tendência é que Michel seja o substituto, mas a presença de Maicon na posição não está totalmente descartada. O atacante Luan falou sobre a escolha que o treinador terá que fazer. "Claro que a gente sente falta dele aqui, porque participou de todo ano conosco, mas temos total confiança em quem vai entrar no seu lugar. Todos têm qualidades e vamos apoiar quem for o escolhido", destacou.

O goleiro Marcelo Grohe falou sobre a preparação para enfrentar o Pachuca-MEX. "Olhamos o jogo do Pachuca, conseguimos analisar e o pessoal do CDD nos passou já algumas informações sobre eles também. Temos que controlar a ansiedade para que possamos desenvolver nosso jogo que nos deu a Libertadores da América", afirmou.

Nesta segunda-feira, o Grêmio fará o último treino antes da semifinal. Na terça-feira, o Tricolor enfrenta o Pachuca-MEX às 15h (de Brasília), no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, pela semifinal do Mundial de Clubes.