Giroud salva e Arsenal arranca empate com o Southampton no fim

O Arsenal visitou o Southampton neste domingo, no St. Mary's Stadium, e sofreu para arrancar o empate fora de casa. Em duelo válido pela rodada de número 16 do Campeonato Inglês, o time londrino saiu atrás logo no início do jogo, com gol de Austin, e só não foi derrotado porque o francês Giroud, salvador, igualou o marcador nos minutos finais da partida.

O resultado mantém os Gunners na zona de classificação para as competições europeias, na quinta colocação, com 29 pontos ganhos. Os comandados de Arsène Wenger voltam a campo na quarta-feira, contra o West Ham. Os mandantes, por sua vez, ocupam a décima posição com 18 pontos, e recebem o Leicester na próxima rodada, também na quarta-feira.