Felipe Simas, Igor Cotrim e Heitor Martinez participam de futebol solidário em Mesquita

O município de Mesquita, na Baixada Fluminense, comemorou o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado neste domingo (10), com um jogo de futebol solidário. Os atores Felipe Simas, Igor Cotrim e Agles Steib, músicos do grupo Os Morenos e o ex-“BBB” Agustinho Mendonça estão entre os famosos que prestigiaram o evento, realizado no Tênis Clube de Mesquita. O ingresso pedido foi 1kg de alimento não perecível.

A partida foi organizada pela Coordenadoria Municipal de Diversidade Sexual de Mesquita e funcionários da prefeitura de Mesquita também participaram do jogo. Os alimentos arrecadados serão doados para as crianças da CAC, a Casa de Acolhimento e Cidadania, no bairro Banco de Areia.

“Não sou muito de jogar futebol, mas aqui o importante mesmo era nos unirmos para ajudar essas crianças. Não viemos para ganhar ou perder, e sim para fazer a diferença nessa questão“, disse Cotrim, um dos mais empolgados com a disputa em campo. O time em que ele estava ganhou o jogo por 7 x 3.