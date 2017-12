Felipe Massa é eleito presidente da CIK-FIA

Felipe Massa foi eleito, em Paris, presidente da Comissão Internacional de Kart. O pleito, que reconduziu Jean Todt ao cargo máximo na Federação Internacional de Automobilismo, definiu também os membros do Conselho Mundial e das demais comissões da entidade. Com o posto na CIK, o piloto brasileiro passa a ter direito, automaticamente, a uma cadeira no Conselho Mundial da FIA. Massa havia sido indicado pela CBA para concorrer a um posto no órgão.

“Nosso maior objetivo era poder contar com o Felipe como um representante do nosso país na principal entidade do esporte a motor mundial. O resultado final foi melhor do que o esperado, pois, além de participar do Conselho Mundial, comandará a grande categoria de formação do automobilismo”, comemorou o presidente da CBA, Waldner Bernardo, o Dadai.

A assembleia da FIA elegeu também 12 indicados da Confederação Brasileira de Automobilismo a cargos em suas comissões. Dr. Dino Altmann, comandante da área de saúde e segurança da instituição nacional, tornou-se vice-presidente da Comissão Médica, que será novamente dirigida pelo Professor Gérard Saillant.

“Teremos mais chances de trazer experiências nossas para todo o mundo. O automobilismo brasileiro ganhará com a nossa participação na comissão, mas a comissão também ganhará com a experiência brasileira dentro do cenário mundial", explicou Altmann.