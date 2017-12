Em jogo eletrizante, Freiburg vira contra o Colônia com dois gols nos acréscimos

Pela 15ª rodada do Campeonato Alemão, o Colônia recebeu o Freiburg para o duelo entre lanterna e vice-lanterna da competição. Mas apesar da posição dos times na tabela, o jogo foi emocionante e só foi decidido nos acréscimos, com placar final de 4 a 3 para o Freiburg.

Com a vitória, o Freiburg vai a 15 pontos e sobe uma posição, ficando em 16º e ganhando fôlego na luta contra o rebaixamento. Já o Colônia, que ainda não venceu no campeonato, continua com apenas três pontos e na lanterna.