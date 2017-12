Conca é liberado e não joga mais pelo Flamengo

O Flamengo anunciou neste sábado que o argentino Darío Conca, que pertence ao Shanghai SIPG, da China, foi liberado pelo clube carioca. O clube chinês solicitou o retorno do meia, que chegou ao clube carioca em janeiro por empréstimo.

A liberação de Conca encerra uma passagem nada produtiva do argentino pela Gávea. Depois de ser anunciado como o grande reforço do Flamengo para 2017 e um dos jogadores que poderia ajudar o clube a conquistar a Libertadores, o meia atuou apenas 27 minutos durante três jogos, todos como reserva, sendo o último a eliminação do Rubro-negro na Primeira Liga, contra o Paraná, no dia 30 de agosto.

O diretor-executivo Rodrigo Caetano, algumas semanas atrás, chegou a admitir a decepção pelo desempenho do atleta durante a temporada. "Conca veio com enorme expectativa. É um dos tantos que, ao chegarem aqui foram ovacionados. Vinha de lesão, sabíamos o risco do negócio, veio de duas cirurgias muito importantes. Só foi possível a vinda dele por que o Flamengo propôs a recuperação. Mas óbvio que frustra, esperávamos a recuperação mais rápida, que ele estivesse ajudando o Flamengo. Mas foi um ótimo negócio na época. Em condições normais, não conseguiríamos trazê-lo", disse o dirigente.

Sem Conca, os rubro-negros participaram de uma trabalho físico com a comissão técnica. A tendência é a de que o técnico Reinaldo Rueda priorize o descanso dos atletas que atuaram com mais frequência no ano, visando a final da Sul-Americana. Após ser derrotado no jogo de ida para o Independiente-ARG, o Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título. Caso vença por um gol, o confronto irá para a prorrogação e pênaltis, se necessário.