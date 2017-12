Rei e Rainha do Mar: multidão de atletas "invade" Praia de Copacabana

O Circuito Petrobras Rei e Rainha do Mar movimentou a orla carioca neste sábado (9), com a realização do maior festival de esportes de praia do Brasil. Mais de 4 mil pessoas de 16 estados participaram das disputas de Beach Run, Beach Biathlon e diferentes distâncias de natação em águas abertas. A manhã começou com névoa, mas logo o sol brindou quem estava na Praia de Copacabana. Um dos eventos mais marcantes do dia foi o Super Challenge, prova de natação no mar com 10km, mesma distância dos Jogos Olímpicos. A prova contou com quase 200 nadadores e participação especial da medalhista nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Poliana Okimoto. O campeão da prova foi o gaúcho Matheus Emerim Evangelista, com o tempo de 2h08min04. No feminino, vitória de Catarina Ganzeli (2h26min52).

“Eu achei incrível ter tanta gente nadando a prova de 10km. É uma prova difícil de fazer, quando a gente vê uma distância como essa crescendo e o Rei e Rainha do Mar apoiando, é muito bom”, declara Poliana. A atleta também falou sobre a sensação de nadar a primeira volta (2,5km) ao lado dos amadores. “É sempre uma honra enorme estar no Rei e Rainha do Mar. É um prova que eu gosto muito de fazer. Sempre que eu posso eu venho prestigiar. Esse fim de semana está sendo a minha despedida das provas oficiais da maratona aquática. Estou muito feliz. Foi especial nadar essa volta simbólica. As pessoas vinham falar comigo, agradecer, pediam pra eu não parar. Muito feliz com tudo isso”, finaliza.

Poliana Okimoto foi homenageada com o selo Princesinha do Mar celebrando suas conquistas ao longo da carreira. Entre os amadores, uma história mereceu destaque: Sandro Braz, morador da Baixada Fluminense, nadou a prova de 1km (Sprint) ao lado do filho Enzo, de 17 anos.

“Cada ano que passa o rei e rainha cresce e melhora, com mais prestigio. Vem gente de toda a parte do Brasil. As pessoas adoram, prestigiam. Eu comecei e nadar no piscinão de Ramos, sem nenhuma instrução. Depois que conheci o Rei e Rainha minha vida mudou. O amor é tão grande que eu tatuei no peito o nome do evento”, empolga-se Sandro.

Na Beach Run, os campeões foram (2,5km corrida na areia) Eduardo Sutero (8min59) e Adriana Pinto Ribeiro (11min56). Nos 5km, vitória de Adair José dos Santos (17min37) e Beatriz Fernandes (23min23). No Beach Biathlon (1km de natação + 2,5km na areia) os campeões foram Antonio Ferraz Bravo Neto (25min30) e Claudia Dumont (29min01).

Nas prova mais veloz de águas abertas (Sprint - 1km de natação no mar) os vencedores foram Daniel Costa Cunha (13min42) e Priscila Lira Klaes (26min18). No Classic (2,5km de natação no mar), o primeiro lugar ficou com Matheus Ehrich Avellar (31min46) e Rafaela Monilly Pereira de Souza (34min19). No Challenge (5km de natação no mar) o primeiro lugar mais alto do pódio ficou com Carlos Eduardo de Aguiar (1h07min06) e Ana Luiza das Neves Mourão (1h13min21).

A manhã ainda teve ação social. Pela 15ª vez o ultramaratonista Marcio Vilar correu 100km em prol de verba para o Pro Criança. Os papais e mamães também puderam garantir um fim de semana com muita diversão em família. O evento contou com modalidades voltadas ao público infantil a Natação e o Beach Run. Considerado o "padrinho" e um dos criadores do Rei e Rainha do Mar, o ex-nadador Luiz Lima conduziu as largadas e falou sobre o sentimento que tem pelo Rei e Rainha do Mar.

“É maravilhoso inspirar pessoas que começaram a nadar tarde, aqueles que que usam o esporte para melhorar a qualidade de vida ou com outras histórias. Fico completo como profissional de educação física e também como pessoa. Você se sente útil pra sociedade e isso é muito bom. Confesso que fico com vontade de entrar no mar, nadar, competir, mas ficar aqui e receber as pessoas, em um evento que eu ajudei a criar, é uma sensação muito boa”, explica Luiz Lima.

Neste domingo (10), além do Desafio Rei e Rainha do Mar, às 10h30, o público poderá acompanhar as disputas de SUP Race (2, 4 ou 8km de Stand Up Paddle). O Desafio de elite contará com com quartetos mistos da Africa, Europa, Américas e Brasil (2 atletas no masculino e 2 atletas no feminino) e um percurso com oito voltas. Cada atleta deverá fazer duas voltas de 400m (350m de água e 50m de areia). A competição ainda marcará a despedida da Poliana Okimoto.

Resultados Circuito Rei e Rainha do Mar

Beach Run 2,5km corrida na areia

1º- Mas - Eduardo Sutero - 8min59

1º - Fem – Adriana Pinto Ribeiro - 11min56

Beach Run 5km corrida na areia

1º - Mas - Adair José dos Santos - 17min37

1º - Fem - Beatriz Fernandes - 23min23

Beach Biathlon (1km de natação + 2,5km na areia)

1º - Mas- Antonio Ferraz Bravo Neto – 25min30

1º - Fem- Claudia Dumont - 29min01

Sprint (1km de natação no mar)

1º - Mas – Daniel Costa Cunha - 13min42

1º - Fem – Priscila Lira Klaes – 26min18

Classic (2,5km de natação no mar)

1º- Mas - Matheus Ehrich Avellar – 31min46

1º - Fem - Rafaela Monilly Pereira de Souza – 34min19

Challenge (5km de natação no mar)

1º- Mas - Carlos Eduardo de Aguiar – 1h07min06

1º - Fem - Ana Luiza das Neves Mourão – 1h13min21

Super Challenge (10k de natação no mar)

1º- Mas – Matheus Emerim Evangelista - 2h08min04

1º - Fem - Catarina Cucati Ganzeli - 2h26min52