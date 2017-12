Pachuca vence rival marroquino e pega o Grêmio na semifinal

O Grêmio conheceu o seu adversário nas semifinais do Mundial de Clubes durante a manhã deste sábado. Em jogo fraco disputado no Estádio Zayed Sports, em Abu Dhabi, o mexicano Pachuca precisou da prorrogação para vencer o Wydad Casablanca, do Marrocos, por 1 a 0, pelas quartas de final do torneio sediado nos Emirados Árabes Unidos.

Com o resultado, os mexicanos se credenciaram para enfrentar o time treinado por Renato Gaúcho por uma vaga na decisão do Mundial. O duelo entre o campeão da América do Norte e o ganhador da Copa Libertadores de 2017 será realizado na próxima terça-feira, a partir das 15 horas (de Brasília), no Estádio Hazza bin Zayed, na cidade de Al Ain.

Esta é a quarta participação do Pachuca em Mundiais de Clubes. Sua melhor campanha foi registrada em 2008, quando terminou em quarto lugar. O time do México, portanto, busca atingir a sua primeira final. Já o Grêmio, campeão do mundo em 1983 e vice em 1995, faz a sua terceira aparição no torneio.

O Jogo - Os marroquinos começaram ligeiramente melhor, pressionando os mexicanos e os encurralando no campo de defesa. Aos poucos, porém, o Pachuca foi percebendo a fragilidade do time africano e passou a tomar conta das ações ofensivas da partida.

Aos 13 minutos, o meia Victor Guzmán puxou contra-ataque com lançamento preciso para Urretaviscaya, que avançou pela direita. Com três opções na área, o camisa 10, no entanto, errou o cruzamento e o Pachuca perdeu grande chance de abrir o placar.

Apesar de deter o domínio da posse de bola, a equipe mexicana teve muitas dificuldades para entrar na área adversária. Tanto que a primeira finalização do duelo só ocorreu aos 41 minutos, quando Guzmán isolou a bola após arriscar de longe.

A primeira grande chance de gol aconteceu aos 3 minutos da etapa complementar. O goleiro Laaroubi, do clube marroquino, saiu errado com os pés e viu a bola ficar com o meia japonês Honda, que dominou e bateu forte de fora da área, tirando tinta da trave esquerda.

A resposta do Casablanca foi dada aos 17 minutos, com El Haddad, que havia acabado de entrar em campo. Em jogada individual pela esquerda, o atacante driblou o marcador e cruzou de trivela. A bola pegou efeito, encobriu o baixinho goleiro Óscar Pérez e tocou no travessão antes de sair.

A partida ficou mais difícil para os marroquinos quando o volante Nakach foi expulso após entrada dura em Jorge Hernández, aos 23. Apesar da pressão, os mexicanos, não aproveitaram a vantagem numérica e se viram obrigados a disputar a prorrogação.

No tempo extra, o Pachuca, após quase sofrer um gol de contra-ataque, finalmente inaugurou o placar. Aos seis minutos do segundo tempo, Guzmán recebeu cruzamento na área e, livre de marcação, testou no canto direito, sem chances para o goleiro Laaroubi. Aliviados, os mexicanos só tiveram que administrar a vantagem para comemorar a classificação à semifinal do Mundial.

FICHA TÉCNICA PACHUCA (MEX) 1 X 0 WYDAD CASABLANCA (MAR)

Local: Estádio Zayed Sports, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)

Data: 9 de dezembro de 2017 (Sábado)

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: Ravshan Irmatov (Uzbequistão)

Assistentes: Abdukhamidullo Rasulov e Jakhongir Saidov (ambos do Uzbequistão)

Cartão Amarelo: Aguirre e Erick Sánchez (Pachuca); Comara, Nakach, Hajhouj, Noussir e El Hachimi (Wydad Casablanca)

Cartão Vermelho: Nakach (Wydad Casablanca)

Gol: PACHUCA: Guzmán, aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação

PACHUCA: Óscar Pérez; Joaquín Martínez (Raúl López), Robert Herrera, Óscar Murillo e Emmanuel García; Jorge Hernández, Erick Aguirre (Erick Sánchez), Jonathan Urretaviscaya, Guzmán (Omar González) e Honda; Sagal (Franco Jara)

Técnico: Diego Alonso

WYDAD CASABLANCA: Zouheir Laaroubi; Noussir, Attouchi, Comara e El Hachimi; Brahim Nakach, Salaheddine Saidi e El Karti; Khadrouf (Hajhouj), Aoulad (El Haddad) e Bencharki

Técnico: Hussein Amotta