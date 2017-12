Nadadores buscam as últimas medalhas dos Brasileiros e Torneio Open

Os nadadores do Minas disputaram, na manhã deste sábado, a última etapa de eliminatórias dos Brasileiros Junior e Sênior e do Torneio Open, realizados, simultaneamente, na piscina da Universidade da Força Aérea (Unifa). Com atletas em quase todas as finais, a equipe vai forte para a disputa por medalhas, que começa a partir das 16h30, com as provas de 50m livre, 100m peito, 200m borboleta, 400m livre e 4x100m medley. O site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) transmite ao vivo.

Na pontuação de clubes, o Minas se mantém entre os melhores. No Júnior, a equipe está em terceiro lugar, com 222 pontos. O Corinthians é o líder (256,50) e a Unisanta está em segundo (233,50). No Brasileiro Sênior, o time minastenista também está em terceiro (178), com o Pinheiros na liderança (421,50) e a Unisanta em segundo lugar (202). E, no Torneio Open, primeiro lugar para o Pinheiros (377,50), segundo lugar para a Unisanta (232) e terceiro para o Minas (139).

As últimas finais do Brasileiro Sênior e do Open começam com a prova mais rápida da natação, os 50m livre. Estão na briga por medalhas Yasmin Preusse (26s19), Bruna Rocha (25s95), Ítalo Manzine (22s37), Henrique Martins (22s57) e Leonardo Alcover (22s91). Nos 100m peito, competem Renata Sander (1m10s99), Yuri Querino (1m02s32) e Felipe Lima (1m01s3). Já nos 200m borboleta, os nadadores Evandro Silva (2m04s06), Kaio Márcio (2m02s46) e Raphael Mattioli (2m03s95) representam o Clube. E, por último, nos 400m livre, estão Miguel Valente (3m55s59), Diogo Villarinho (3m55s23) e Giuliano Rocco (3m55s70).

Pelo Brasileiro Júnior, abrem as disputas finais as atletas Julia Baganha (27s48) e Nathália Silva (27s71), nos 50m livre Junior 1. No Junior 2, disputam Giulia Fazza (27s30), Marco Antonio Junior (23s72) e Gabriel Fantoni (23s72). Nos 100m peito, estão Camila Mello (1m14s10), Julia Mascarenhas (1m17s43) e Pedro Miguel, pelo Junior 1, e Beatriz Lysy (1m13s58), Marina Zago (1m17s67), Savio Bretas (1m05s73) e Guilherme Menezes (1m05s84), pelo Junior 2. Se classificaram para as finais dos 200m borboleta Rafaela Branco (2m27s42) e Gabriel Bandeira (2m10s83), pelo Junior 2. Nas últimas provas individuais, os 400m livre, competem Nathália Silva (4m40s10) e Pablo Vieira (4m08s65), pelo Junior 1, e Maria Eduarda Seifer (4m25s87) e Giulia Fazza (4m42s90), pelo Junior 2.

O Brasileiro Júnior e o Torneio Open são seletivos para o Sul-Americano Absoluto, que será realizado em Cochabamba, na Bolívia, de 26 de maio a 8 de junho de 2018. Embora a competição seja para atletas de ponta, um dos critérios de convocação estabelecido pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos é que somente atletas Sub-20 poderão se classificar e representar a seleção na disputa internacional.

Programação

Sábado (9/12)

50m livre / 100m peito / 200m borboleta / 400m livre / 4x100m medley