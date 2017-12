Guerrero é suspenso por doping e ficará fora da Copa do Mundo

O atacante peruano Paolo Guerrero foi suspenso por um ano pela Fifa por testar positivo em um exame antidoping durante um jogo da seleção de seu país nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com isso, o jogador do Flamengo ficará fora do Mundial da Rússia, onde o Peru voltará a disputar a competição após 36 anos.

"O jogador testou positivo para o metabólito da cocaína Benzoilecgonina, uma substância incluída na lista proibida da Wada de 2017 sob a classe 'S6. Estimulantes'", disse em nota a Fifa. A defesa do atleta anunciou que vai recorrer da decisão.