Cristiano Ronaldo marca dois gols em vitória por 5 a 0 do Real Madrid sobre o Valencia

Cristiano Ronaldo comemorou o seu recente prêmio Bola de Ouro marcando duas vezes pela primeira vez em um jogo do Campeonato Espanhol nesta temporada, ajudando o Real Madrid a vencer o Sevilha neste sábado por 5 x 0 e ficar a cinco pontos do líder do Barcelona.

O Real chegou muito desfalcado para a partida pelas ausências dos defensores Raphael Varane, Sergio Ramos e Dani Carvajal e do meia Casemiro, mas os comandados de Zinedine Zidane foram letais no ataque, marcando os cinco gols ainda no primeiro tempo.

Nacho Fernández abriu o placar aos três minutos após rebote de uma cobrança de escanteio. Cristiano Ronaldo, que ganhou nesta semana a sua quinta Bola de Ouro, marco o segundo gol aos 23 minutos após uma grande jogada coletiva, para logo em seguida fazer mais de pênalti.

O alemão Toni Kroos ampliou o marcador aos 38 minutos em outra boa jogada coletiva e o lateral de 18 anos Achraf Hakimi selou a goleada aos 42 minutos do primeiro tempo.

O Real Madrid está em terceiro lugar no campeonato espanhol com 31 pontos, mesmo número de pontos do Valencia. A equipe espanhola segue agora para os Emirados Árabes Unidos onde defenderá seu título no Mundial de Clubes.