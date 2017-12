Vice-premier russo diz que escândalo de doping não afeta Copa

Após a Rússia ser banida dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), o vice-premier do país, Arkadi Dvorkovich, afirmou que a exclusão não afetará os trabalhos da Copa do Mundo.

Além da punição contra os atletas, também o "homem-forte" do Mundial de 2018, Vitaly Mutko, foi proibido de assistir qualquer edição dos Jogos Olímpicos pelo resto de sua vida. No entanto, Dvorkovich negou que o escândalo tenha qualquer interferência na Copa do Mundo, que será realizada na Rússia entre os dias 14 de junho e 15 de julho.

"Na minha opinião, a situação não mudou. Foi tomada uma decisão que diz respeito especificamente aos Jogos Olímpicos, mas não está vinculada à Copa do Mundo", comentou Dvorkovich.

A seleção da Rússia irá realizar o jogo de abertura da Copa do Mundo no dia 14 de junho, em Moscou, diante da Arábia Saudita.