Jogadores da Inter fazem coro natalino com "Jingle Bells"

A quase duas semanas para o Natal, os jogadores da Inter de Milão já entraram no clima de festa e cantaram juntos a música "Inter Bells", inspirada na clássica canção "Jingle Bells".

Sob o comando do "maestro" Luciano Spalletti, técnico da equipe, todo o elenco do clube nerazzurro trocou as chuteiras e os uniformes pelos microfones.

A gravação da música natalina não reuniu apenas jogadores do atual elenco, mas também grandes atletas do passado do clube e diversas crianças.

A canção é um convite do clube para os torcedores irem ao estádio Giuseppe Meazza, em Milão, para assistirem ao jogo entre Internazionale e Udinese, no dia 16 de dezembro.