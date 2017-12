Cão invade campo em jogo da Liga Europa e diverte público

A partida entre Vardar Skopje e Rosenborg, nesta quinta-feira (7) pela Liga Europa, foi paralisada aos 30 minutos do segundo tempo por conta de um cachorro que invadiu o campo e alegrou o público no estádio.

O cão, um filhote da raça husky siberiano, invadiu o gramado através das arquibancadas e ficou deitado entre os jogadores.

Após perceber a aproximação do goleiro do Vardar, Filip Gacevski, o cachorro divertiu o público ao rolar no gramado para pedir carinho do atleta.

Após isso, ele começou a correr de volta para as arquibancadas para fugir dos seguranças que o estavam perseguindo. Em campo, o jogo terminou 1 a 1. No entanto, Vardar Skopje, da Macedônia, e Rosenborg, da Noruega, entraram em campo já eliminados da competição.