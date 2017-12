Após exame antidoping, Fifa suspende Paolo Guerrero por um ano

O Comitê Interdisciplinar da Federação Internacional de Futebol (FIFA) suspendeu, pelo prazo de um ano, o jogador do Flamengo Paolo Guerrero, após exames terem identificado a presença da substância benzoylecgonine – um metabólico da cocaína que está entre os estimulantes de uso proibido pela entidade.

A suspensão do peruano será contada a partir do dia 3 de novembro, data em que o jogador recebeu suspensão provisória, depois que um teste de doping deu positivo. O exame foi feito logo após uma partida que disputou pela seleção do Peru, nas eliminatórias da Copa de 2018, em Buenos Aires, na Argentina.

Fifa decidiu suspender por um ano o jogador peruano Paolo Guerrero, do Flamengo

Em nota, a Fifa informa que a suspensão inclui “jogos nacionais, internacionais, amistosos e oficiais”.

A Agência Brasil tentou contato com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, e com a gerência de comunicação do clube, mas não obteve sucesso até a publicação do texto.