Napoli perde na Holanda e está eliminado da Champions

Três dias depois de ter perdido a liderança do Campeonato Italiano, o Napoli está eliminado da Liga dos Campeões da Europa. O clube azzurro foi à Holanda nesta quarta-feira (6) e acabou derrotado pelo Feyenoord por 2 a 1, resultado que o deixou na terceira posição do grupo F.

O Napoli até abriu o placar, logo aos dois minutos de jogo, com o polonês Piotr Zielinski, mas cedeu o empate aos 33, gol de Nicolai Jorgensen, e a virada já nos acréscimos da segunda etapa, com Jerry St. Juste.

No entanto, o time italiano seria eliminado de qualquer maneira, já que também dependia de uma vitória do Manchester City sobre o Shakhtar Donetsk na Ucrânia, e os donos da casa venceram por 2 a 1, tirando a invencibilidade dos citizens. O grupo F terminou com o City na liderança, com 15 pontos, três a mais que o Shakhtar. O Napoli ficou na terceira posição, com seis, enquanto o Feyenoord segurou a lanterna, com três. O time italiano disputará agora a Liga Europa.

Por outro lado, poderá concentrar suas energias na Série A, que vive uma de suas edições mais disputadas dos últimos anos. O Napoli está na segunda posição, um ponto atrás da Inter de Milão, mas pode recuperar a ponta no próximo fim de semana, quando a "Beneamata" visitará a terceira colocada Juventus.

Oitavas

A quarta-feira marcou o encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões e a definição dos potes em que cada time estará no sorteio dos confrontos das oitavas de final.

Os campeões de chave (Manchester United, PSG, Roma, Barcelona, Liverpool, City, Besiktas e Tottenham) ficarão no pote um, enquanto os segundos colocados nos grupos (Basel, Bayern de Munique, Chelsea, Juventus, Sevilla, Shakhtar, Porto e Real Madrid) farão parte do dois.

Times da mesma chave ou do mesmo país não poderão se enfrentar nas oitavas, o que possibilita confrontos como PSG e Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique ou City e Juventus. Além do time inglês, a Velha Senhora pode pegar PSG, Liverpool, United, Besiktas ou Tottenham.

Já a Roma entrará no caminho de Basel, Bayern, Sevilla, Shakhtar, Porto ou Real Madrid. O sorteio será na próxima segunda-feira (11).