O Comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 divulgou o projeto dos três casais de mascotes que serão escolhidos para representarem a competição. A dupla vencedora será eleita pelas crianças do país e anunciada em 2018.

O Japão recebeu mais de dois mil projetos de mascotes, mas apenas três casais foram escolhidos para a final. Os finalistas foram apresentados para mais de 100 estudantes de uma escola de Tóquio.

O primeiro conjunto finalista é um par de personagens humanóides, vestidos com as cores azul e rosa. De acordo com os membros do comitê, eles são os preferidos entre as crianças e representam "a tradição e inovação existente no Japão".

Japão apresenta opções de mascotes para Olimpíadas de 2020

Já o segundo casal é representado pelo tradicional gato da boa sorte, conhecido no país como "maneki neko", e uma raposa, que também simboliza a sorte e é muito vista em santuários xintoístas.

Por último, o terceiro conjunto apresenta uma raposa e um cachorro com fitas de ouro nas costas.

Entre os dias 11 de dezembro e 22 de fevereiro, mais de seis milhões de crianças poderão votar no seu mascote favorito. A divulgação do vencedor será feita no dia 28 de fevereiro.

Essa será a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que os mascotes serão escolhidos somente por crianças.

"Todos os projetos contêm motivos culturais e inovadores profundamente enraizados", afirmou Yoshiko Ikoma, vice-chefe da seleção de escolhas dos mascotes das Olimpíadas.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, começarão no dia 24 de julho e terminarão no dia 9 de agosto.