Atletas russos vão competir nos Jogos de Inverno sob bandeira neutra

O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu que os atletas russos poderão competir nos Jogos de Inverno do ano que vem, mas apenas sob bandeira neutra, e não da Rússia.

Em anúncio feito nesta terça-feira, o quadro executivo do COI informou a suspensão do Comitê Olímpico da Rússia, por supostas manipulações de exames antidoping no país.

Assim, segundo a entidade, os competidores russos que se mostrarem livres do uso de substâncias proibidas serão convidados a participar das Olimpíadas do ano que vem, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, como atletas neutros.

Além da suspensão do comitê russo, o COI também proibiu a participação de qualquer autoridade do Ministério do Esporte da Rússia no evento do ano que vem, entre outras restrições.

No final do mês passado, a Rússia perdeu o primeiro lugar no quadro geral de medalhas dos últimos Jogos de Inverno, realizados em Sochi, em 2014, em decorrência da decisão do COI de retirar mais duas medalhas de ouro conquistadas por atletas russos.